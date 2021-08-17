شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ووادي دجلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ووادي دجلة بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

الزمالك سيطر علي مجريات الشوط الأول كاملا وكان الأكثر استحواذا وخطورة علي مرمي محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، في المقابل اعتمد لاعبو دجلة علي الكرات الطولية والهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة علي مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

تسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص واحدة تلو الأخرى عن طريق شيكابالا ومروان حمدي واشرف بن شرقي، فيما تألق محمد عبد المنصف في بعض الكرات ليمنع الزمالك من احراز اهداف طوال الشوط .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدي

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمد عبد المنصف

خط الدفاع : إيهاب المباركى، أحمد مجدى، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو

خط الوسط : حسام عرفات، أحمد عاطف، أحمد شريف

خط الهجوم : كريم الدبيس، محمد رضا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.











































