شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يهدر فرصة ذهبية أمام مرمى الطلائع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر حمدي فتحي لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف محقق لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وجونيور أجايي وطاهر طاهر ومحمود وحيد وصلاح محسن ومروان محسن.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل طلائع الجيش من، محمد بسام في حراسة المرمى، حسن مجدي - إسلام جمال - محمد الفيل - محمد ناصف في خط الدفاع، ومهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال في خط الوسط، أحمد سمير - عمرو جمال - ناصر منسي في خط الهجوم.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.



































































