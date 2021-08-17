شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يسجل هدف تقدم الزمالك على دجلة برأسية نموذجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان حمدى مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة من ضربة رأس متقنة فى الدقيقة 59 عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: ازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مروان حمدي.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، إيهاب المباركى، أحمد مجدى، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو، حسام عرفات، أحمد عاطف، أحمد شريف، كريم الدبيس، محمد رضا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.























