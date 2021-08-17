شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..ضغط أهلاوي والطلائع يفرض التعادل السلبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز ومازال التعادل السلبي يفرض نفسه.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بقوة بحثاً عن تسجيل هدف مُبكر لكن دفاع الطلائع أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي .

كما لعب الطلائع على الهجمة المرتدة عن طريق عمرو جمال وناصر منسي ، وتعرض أيمن أشرف لأصابة إثر صدام قوي مع مهند لاشين لاعب وسط الطلائع.

واصل الأهلي الضغط على مرمى محمد بسام لكن دون خطورة حقيقية بسبب الرعونة التى أدى بها لاعبو الأهلي.

وتعرض أكثر من لاعب في الأهلي لإصابة بسيطة أمثال معلول وكهربا ، وأستكملوا المباراة ، ومن هجمة سريعة للأهلي مرر على معلول كرة جيدة من ناحية اليسار لم تجد من يتابعها.

ونال مصطفى جمال لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع أفشة ، قبل أن يحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو جمال ثم نال عمرو السيسي بطاقة صفراء للخشونة مع أفشة أيضاً.

ويخوض الأهلي ، المباراة بتشكيل ، مكوّن من :محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وجونيور أجايي وطاهر طاهر ومحمود وحيد وصلاح محسن ومروان محسن.

فيما يخوض الطلائع المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد بسام ، حسن مجدي - إسلام جمال - محمد الفيل - محمد ناصف ، مهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال ، أحمد سمير - عمرو جمال - ناصر منسي.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.



































































