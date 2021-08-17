شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع نيجيريا و السودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة بأمم افريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا بيساو و السودان

وقبل سحب قرعة أمم افريقيا 2021، جاء منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى التصنيف الثانى مع منتخبات غانا وكوت ديفوار ومالى وبوركينا فاسو وغينيا.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.

حضر محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام اليوم الثلاثاء في الكاميرون ، وتنطلق في يناير المقبل .

وتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات على توجو مرتين وجزر القمر و3 تعادلات مع كينيا مرتين ومع جزر القمر أيضاً.