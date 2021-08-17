شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: مجموعتنا بأمم أفريقيا متوازنة وليست سهلة.. وتركيزنا حاليا تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي أن المجموعة التي وقع فيها منتخبنا بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان متوازنة وليست سهلة نظرًا لتطور كل المنتخبات وإمتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى.

أضاف أنه لديه ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات لاعبيه بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية

وقال البدري أنه مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة علي حِدة وأنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حقق التكليف الأول بالصعود لكأس الأمم الإفريقية.موضحاً آنه مع كل عناصر المنظومة بداية من اتحاد الكرة مروراً باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون علي عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم والتي تعتبر وسام شرف لكل من يساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم مطالبًا الجميع بمواصلة دعم ومساندة المنتخب في تلك الفترة العصيبة والإستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.