شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالسويس فى الدوري الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الأهلي وطلائع الجيش بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي ، المباراة بتشكيل ، مكوّن من :محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وجونيور أجايي وطاهر طاهر ومحمود وحيد وصلاح محسن ومروان محسن.

فيما يخوض الطلائع المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد بسام ، حسن مجدي - إسلام جمال - محمد الفيل - محمد ناصف ، مهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال ، أحمد سمير - عمرو جمال - ناصر منسي.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.



































































