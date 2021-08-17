شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبى يتقدم على الإسماعيلى بهدف "إيبوكا" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبى على نظيره الاسماعيلى بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق إنبى عن طريق المهاجم إيبوكا في الدقيقة 34 حيث توغل خلف مدافعي الاسماعيلى وأستغل التقدم الخاطئ للحارس محمد صبحي ليراوغه ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك الخالية.

وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة خالد جلال كالتالى

في حراسة المرمى .. محمد صبحى

فى خط الدفاع .. محمد عادل ، باهر المحمدى ، مروان صحراوى ، مصطفى الزنارى

في خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد بيومى

فى الهجوم .. فخرالدين بن يوسف ، محمد الشامى .

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان يضم كل من ..

في حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع .. على فوزى ، زياد بوغطاس ، إبراهيم القاضي ، مصطفى دويدار

في خط الوسط .. مصطفى ياسر ، أحمد العجوز ، دينوبيتر جودي ، محمد مرسى

في الهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى