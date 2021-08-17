أول تعليق من حسام البدري بعد قرعة كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، متوازنة وليست سهلة، مشيراً إلى تركيز الجهاز الفني في الوقت الحالي على تصفيات كأس العالم.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات نيجيريا، السودان، غينيا بيساو.

وقال البدري في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم: "مجموعتنا متوازنة وليست سهلة نظراً لتطور كل المنتخبات وإمتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات لاعبي المنتخب بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية".

وتابع: "أفكر مع جهازي الفني في كل مرحلة علي حِدة وأنا حاليا لا أركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حققت التكليف الأول بالصعود لكأس الأمم الإفريقية".

وأوضح البدري: "كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الإتحاد أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية ومروراً باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون علي عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم والتي تعتبر وسام شرف لكل من يساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم".

واختتم مدرب المنتخب الوطني: "أطالب الجميع بمواصلة دعم ومساندة المنتخب في تلك الفترة العصيبة والإستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية".