رونالدو يكسر صمته: لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على الشائعات التي ربطت اسمه مؤخراً بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني، والانتقال إلى أندية أوروبية أخرى.

وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية، ربطت رونالدو في الساعات القليلة الماضية، بالعودة إلى ريال مدريد أو الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب النجم البرتغالي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جاءت كالتالي:

أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. ولطالما كنت قليل الكلام وكثير العمل، كان هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك، في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي.

أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها.

لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب وفي السجلات والعناوين وفي المتحف في ملعب البيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي.

علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام لجماهير الميرنجي، وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا، وسوف أعتز به دائمًا، أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي.

بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم رغبة أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية.

كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي، ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، كل شيء آخر مجرد كلام.