بالمواعيد.. مباريات مصر في أمم أفريقيا.. "بداية نارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تستعد مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون يناير 2022، بعدما تأجلت البطولة لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أول مباراة له في المجموعة أمام نيجيريا يوم 11 يناير الساعة الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة الثانية لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو يوم 15 يناير في الساعة الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في المجموعة بمواجهة السوادن في المباراة الثالثة يوم 19 يناير الساعة الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتأهل من مرحلة المجموعات أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.