مباشر.. طلائع الجيش 0 - 0 الأهلي.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس،

ورفع الأهلي رصيده لـ69 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك بـ4 نقاط، بعدما حقق الزمالك الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها، فيما ورفع طلائع الجيش رصيده لـ39 نقطة.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود كهربا، والتر بواليا.

تفاصيل المباراة:

أول هجمة خطيرة في المباراة جاءت عن طريق أحمد سمير في الدقيقة الخامسة ولكن تصدى لها الشناوي بسهولة.

استمرت المباراة وسط محاولات من الأهلي، وهجمات مرتدة لطلائع الجيش، حتى لعب ياسر إبراهيم رأسية أبعدها إسلام جمال على خط المرمى، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي باحتساب هدف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أجرى موسيماني تبديلين بنزول طاهر محمد طاهر ورامي ربيعه بدلا من محمود كهربا، وأيمن أشرف، تبعه بتبديل ثالث بنزول صلاح محسن بدلا من والتر بواليا في محاولة لخطف هدف الفوز.

وتألق محمد بسام ودفاع الطلائع في الحفاظ على شباكهم نظيفة، بعد رأسية رائعة من صلاح محسن، وسط ضغط من هجوم الأهلي.

وسدد أفشة كرة قوية في الدقيقة 90، تصدى لها بسام لتتحول لضربة ركنية.

واستمر ضغط الأهلي، ولكن نجح دفاع طلائع الجيش في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.