لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 وادي دجلة.. مروان حمدي يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق الزمالك، فوزًا هامًا أمام نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 من دوري WE.

وسجل هدف الزمالك لاعبه مرون حمدي في الدقيقة 59 بعدما وصلته عرضية من يمين الملعب حوله برأسه هدفًا في مرمى عبدالمنصف.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 73 بفارق 4 نقاط عن الأهلي ـ أقرب منافسيه ـ بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 25 في المركز 17.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

انطلق الشوط الأول من المباراة بسيطرة من قبل لاعبي الزمالك على مجريات الأحداث بدأت بهجمة قادها محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولكن تصدى عبد المنصف لتسديدته في الدقيقة 3 قبل أن يعود شيكابالا في الدقيقة 6 ولكن يُبعد دفاع دجلة الكرة من أمامه.

وظهر دجلة لأول مرة في الشوط بهجمة في الدقيقة 7 ولكن أبعدها دفاع الزمالك قبل أن يقود الزمالك هجمة مرتدة في الدقيقة 8 تنتهي بتسديدة من إمام عاشور أعلى مرمى عبد المنصف.

وعاد دجلة بهجمة مرتدة في الدقيقة 11 ولكن أبعدها أبو جبل قبل أن تصل للاعبي دجلة قبل أن يعود دجلة بأخطر كراته في الدقيقة 13 حين وصلت الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك لأحمد عاطف الذي سددها بجوار قائم أبو جبل.

وعاد الزمالك لتشكيل خطورة في الدقيقة 16 من ركلة حرة مباشرة نفذها شيكابالا من يمين الملعب قبل أن يخرجها مروان حمدي برأسه بجوار مرمى وادي دجلة ليعود الزمالك بتسديدة في الدقيقة 17 من إمام عاشور ولكن أبعدها دفاع دجلة.

وأرسل حازم إمام في الدقيقة 19 كرة عرضية سددها شيكابالا ضعيفة في يد عبد المنصف، قبل أن ينطلق شيكابالا بالكرة في الدقيقة 22 ولكن تسديدته وصلت ضعيفة لعبد المنصف.

وظهر دجلة مرة أخرى في الدقيقة 26 ولكن بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة في يد أبو جبل قبل أن يُرسل أشرف بنشرقي في الدقيقة 27 عرضية أبعدها دفاع وادي دجلة من داخل منطقة الجزاء.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه قبل أن يُرسل زيزو ركنية من يمين الملعب ولكن أبعدها دفاع دجلة ثم أرسل شيكابالا عرضية من يسار الملعب في الدقيقة 35 ولكن أبعدها دفاع دجلة.

وعاد الزمالك لتشكيل خطورة في الدقيقة 37 برأسية من زيزو تصدى لها عبد المنصف قبل أن يقود شيكابالا هجمة مرتدة في الدقيقة 39 ولكن الكرة ترتطم في أقدام دفاع دجلة الذي أبعد الكرة.

وسدد شيكابالا الكرة في الدقيقة 31 ولكن ارتطمت في دفاع دجلة وخرجت لرمية تماس قبل أن يُسدد بنشرقي كرة قوية في الدقيقة 45+1 ولكن أبعدها دفاع دجلة.

وألغى الحكم في الدقيقة 49 هدفًا احتسبه للزمالك عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداع أن الكرة لم تتخطى خط المرمى.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 59 بهدف أول سجله مروان حمدي برأسه في مرمى محمد عبد المنصف.

وحصل الزمالك في الدقيقة 64 على ركلة حرة مباشرة سددها شيكابالا في جسد لاعبي وادي دجلة.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 65 باللاعب سيف الدين الجزيري بدلًا من مروان حمدي وأباما بدلًا من شيكابالا.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 78 باللاعب إسلام جابر بدلًا من حمزة المثلوثي كما دفع بحازم إمام بدلًا من إمام عاشور.

وعاد الزمالك في الدقيقة 84 لتشكيل خطورة عبر كرة وصلت للاعبه التونسي سيف الجزيري ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع دجلة لتخرج ركنية.

وأعلن حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.