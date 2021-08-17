مصر مع نيجيريا.. مجموعات متوازنة بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أقيمت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الثلاثاء.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بصحبة نيجيريا، والسودان وغينيا بيساو.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وستقام مباراة الإفتتاح بملعب استاد "أوليمبي" المبني حديثًا في ياوندي.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، وهو يبحث عن التتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2010.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، وإثيوبيا، كاب فيردي، بوركينا فاسو

المجموعة الثانية: مالاوي، زيمبابوي، غينيا، السنغال

المجموعة الثالثة: جزر القمر، الجابون، غانا، المغرب.

المجموعة الرابعة: السودان، غينيا بيساو، مصر، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: غينيا الإستوائية، سيراليون، كوت ديفوار، الجزائر

المجموعة السادسة: جامبيا، موريتانيا، مالي، تونس.