شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني 2020-21، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17-8-2021.

انتهى الشوط الاول بتقدم العملاق البافاري بهدف نظيف، سجله البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” في الدقيقة 41 بعد أن أنقض على عرضية سيرجي جنابري وبضربة رأسية قوية أسكن الكرة داخل الشباك.

وعند مطلع الشوط الثاني تحديداً الدقيقة 50 أضاف توماس مولر الهدف الثاني لمصلحة بايرن ميونخ من متابعة لتمريرة ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 64 سجل ماركو رويس هدف تقليص الفارق لبوروسيا دورتموند بتسديدة قوية بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء.

ومن هفوة دفاعية قاتلة سجل “روبرت ليفاندوفسكي” الهدف الشخصي الثاني والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 74.

يستضيف ملعب سيجنال ايدونا بارك مباراة كأس السوبر الالماني بين بطل الدوري الالماني بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا.

ويتنافس بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني للمرة الخامسة في آخر ست سنوات، حيث فاز العملاق البافاري بـ 3 ألقاب آخرها الموسم الماضي، بينما حقق اسود الفيستفاليا اللقب مرة واحدة.

وبشكلٍ عام يتصدر بايرن ميونخ سجل بطولات كأس السوبر الألماني برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية بوروسيا دورتموند بـ6 ألقاب، بينما حقق فيردر بريمن اللقب 3 مرات، وفولفسبورج، شالكه، شتوتجارت وكايزرسلاوترن مرة واحدة.