قرعة كأس أمم أفريقيا | مجموعات متوازنة.. مصر تصطدم بـ نيجيريا والجزائر مع كوت دي فوار

انتهت مراسم قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، والتي جاءت نتائجها متوازنة لجميع المنتخبات.

ووقع حامل اللقب “الجزائر” في المجموعة الخامسة، بجوار كوت دي فوار، وسيراليون وغينيا الإستوائية.

بينما سيلعب البطل القياسي لـ كأس أمم أفريقيا “منتخب مصر“، في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وجاءت باقي المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر – سييراليون – غينيا الاستوائية – كوت دي فوار

المجموعة السادسة: تونس – مالي – موريتانيا – جامبيا

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 كان من المفترض أن تقام في بداية العام الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 خلال الفترة من 9 يناير 2022 وحتى 6 فبراير، في 5 مدن مختلفة، هي بافوسام وياوندي ودوالا وليمبي وجاروا.