مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في بث مباشر يلا شوت كأس السوبر الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17-8-2021.

سيكون ملعب سيجنال ايدونا بارك مسرحًا لمباراة كأس السوبر الالماني بين بطل الدوري الالماني بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا.

يتنافس بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني للمرة الخامسة في آخر ست سنوات، حيث فاز العملاق البافاري بـ 3 ألقاب آخرها الموسم الماضي، بينما حقق اسود الفيستفاليا اللقب مرة واحدة.

وبشكلٍ عام يتصدر بايرن ميونخ سجل بطولات كأس السوبر الألماني برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية بوروسيا دورتموند بـ6 ألقاب، بينما حقق فيردر بريمن اللقب 3 مرات، وفولفسبورج، شالكه، شتوتجارت وكايزرسلاوترن مرة واحدة.

ويغيب عن بوروسيا دورتموند 10 لاعيبه بسبب الإصابة، وهم، جوليان براندت، إيمري كان، رفائيل جوريرو، سوماليا كوليبالي، ثورجان هازارد، ماتس هومليس، توماس مونييه، آكسيل زاجادو، مارسيل شميلزر، بالإضافة إلى موري باوزا.

في المقابل يدخل بايرن ميونخ اللقاء بصفوفٍ مكتملة، بغض النظر عن غياب الثنائي، الظهير الأيمن الفرنسي بينجامين بافارد، ولاعب خط الوسط الإسباني مارك روكا، بسبب الإصابة.

وينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني على قناة بي إن سبورتس الفرنسية 1، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بوندسليجا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، من الحكم الألماني “ساشا ستيجمان”، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ 3-1 بوروسيا دورتموند

كأس السوبر الألماني

ملعب سيجنال ايدونا بارك

جارية الآن

اهداف المباراة

الدقيقة 41 | هدف تقدم بايرن ميونخ “ليفاندوفسكي” صناعة “جنابري”

الدقيقة 50 | هدف بايرن ميونخ الثاني “توماس مولر” صناعة “ليفاندوفسكي”

الدقيقة 64 | هدف تقليص الفارق لدورتموند “ماركو رويس”

الدقيقة 74 | بايرن ميونخ يسجل الهدف الثالث “ليفاندوفسكي”