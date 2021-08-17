صفقات يوفنتوس | بطل يورو 2020 “لوكاتيلي” يعزز فريق أليجري بعد مفاوضات عسيرة مع ساسولو

نجح أخيراً نادي يوفنتوس في التوصل إلى اتفاق مع نظيره ساسولو حول لاعب خط الوسط وبطل يورو 2020 مع إيطاليا “مانويل لوكاتيلي” للإنضمام إلى السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين.

ويخطط نادي يوفنتوس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمانويل لوكاتيلي غدًا الأربعاء، ويأمل أن يلعب معه في المباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي ضد أودينيزي في نهاية هذا الأسبوع.

الصفقة بنظام الإعارة مدتها سنتان مع التزام بالشراء، بتكلفة 30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لتصل إلى 35 مليون يورو، مع احتفاظ ساسولو بنسبة 20 في المائة من أي بيع مستقبلي وفقاً لأغلب الصحف الإيطالية.

ويأمل يوفنتوس أن يتمكن من تسجيل لوكاتيلي في الوقت المناسب، لكي يلعب في المباراة الافتتاحية بالدوري الإيطالي للموسم الجديد 2021/22 ضد أودينيزي.

يذكر أن ساسولو تعاقد مع خريج مدرسة أتلانتا، خلال الميركاتو الصيفي 2019، قادماً من ميلان مقابل 14 مليون يورو.