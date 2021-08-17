الدعيع يدعم الطائي وسعيود يقترب

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وكانت بعثة الفريق قد قررت البقاء في الرياض بعد نهاية مباراة الهلال بالجولة الأولى. من جهة ثانية، أوضح مصدر مسؤول في نادي الطائي أن المحترف الجزائري أمير سعيود سيصل إلى حائل نهاية الأسبوع الحالي للانضمام إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمته مع فريقه شباب بلوزداد بدوري رابطة المحترفين الجزائري.
وكان الطائي قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر عن تعاقده مع سعيود قبل أن يقوم النادي الجزائري بالنفي وعدم توقيع اللاعب مع أي ناد حتى الآن، فيما ظهر اللاعب في مداخلة تلفزيونية عبر إحدى القنوات الجزائرية بعد مباراة شباب بلوزداد أمام مولودية أشار فيها إلى أنه لم يتم حسم انتقاله رسميا، وأنه يدرس عددا من العروض، إلا أن المصدر أكد مجددا أن اللاعب قد وقع رسميا للطائي، وسيكون ضمن قائمة الفريق.
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