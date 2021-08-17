«قوقل» و «جمايل» الأفضل بفئة الثنايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق القعود «قوقل» لمالكه غانم الهاجري، والبكرة «جمايل» لمالكها مسفر الهاجري، نوماس الأشواط الرئيسة للفترة الصباحية لفئة الثنايا، مسافة 5كم، والمتضمنة تنفيذ 12 شوطا، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والمقامة حاليا بميدان الطائف للهجن. وسجل القعود «وضاح» لمالكه علي العجمي أفضل توقيت وصول، بتسجيله (08:04 دقائق)، وفوزه بنوماس الشوط الرابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: «جمايل» لمحسن فهيدة المري، «الظبي» لمحمد الفهيدة المري، «الفهد» لحمد البناء المري، «الهنوف» لعبدالعزيز عليان السهلي، «مبلش» لرياض السعدون، «جائحة» لهجن السيلية، «جلمود» لعامر البريصي المري، «ذخيرة» لرياض السعدون، و»شاهين» لنادر العجمي.



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