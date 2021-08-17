شكرا لقرائتكم خبر 375 مليون ريال قيمة «صدر» قمصان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت لـ «مكة» مصادر خاصة نجاح إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في توقيع عقد رعاية مع شركة أمالا السياحية (AMAALA) لمدة 5 مواسم مقابل 375 مليون ريال، بواقع 75 مليون ريال للموسم الواحد، لتكون بذلك هي الراعي الرسمي للنادي.

وكانت إدارة النادي عملت خلال الفترة الماضية على جلب رعاة جدد خصوصا بعد انتهاء عقد الرعاية السابق مع الخطوط السعودية وقصر المساكن قبل أن تستقر إدارة الاستثمار على شركة (أمالا) لتحل محل من سبقها من الرعاة على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته المحلية بالبطولات المحلية بدءا من الجولات المقبلة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، تمكنت إدارة النادي من التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين الكسندر ميتريتا وألفيس ساريتش يقضي بإنهاء عقديهما بالتراضي دون تحمل النادي دفع مبالغ مالية كبيرة تتمثل في الشروط الجزائية، ليقترب الأهلي بهذه الخطوة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسابق إدارة النادي الزمن من أجل كسبها لإلحاق المحترفين الجدد بمواجهة الحزم المقررة غدا على ملعب الأخير في الرس ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين.

ميدانيا واصل الفريق تدريباته لملاقاة الحزم وفيها سعى المدير الفني بيسينك هاسي على معالجة الأخطاء التي صاحبت اللقاء الافتتاحي بالدوري أمام الفيصلي والذي انتهى بالتعادل 1/1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.