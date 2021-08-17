شكرا لقرائتكم خبر 375 مليون ريال قيمة «صدر» قمصان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت إدارة النادي عملت خلال الفترة الماضية على جلب رعاة جدد خصوصا بعد انتهاء عقد الرعاية السابق مع الخطوط السعودية وقصر المساكن قبل أن تستقر إدارة الاستثمار على شركة (أمالا) لتحل محل من سبقها من الرعاة على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته المحلية بالبطولات المحلية بدءا من الجولات المقبلة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من جهة أخرى، تمكنت إدارة النادي من التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين الكسندر ميتريتا وألفيس ساريتش يقضي بإنهاء عقديهما بالتراضي دون تحمل النادي دفع مبالغ مالية كبيرة تتمثل في الشروط الجزائية، ليقترب الأهلي بهذه الخطوة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسابق إدارة النادي الزمن من أجل كسبها لإلحاق المحترفين الجدد بمواجهة الحزم المقررة غدا على ملعب الأخير في الرس ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين.
ميدانيا واصل الفريق تدريباته لملاقاة الحزم وفيها سعى المدير الفني بيسينك هاسي على معالجة الأخطاء التي صاحبت اللقاء الافتتاحي بالدوري أمام الفيصلي والذي انتهى بالتعادل 1/1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 375 مليون ريال قيمة «صدر» قمصان الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.