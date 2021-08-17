شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي ينفي الرغبة في عودة رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

ويخوض رونالدو العام الرابع والأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انتقل له في يوليو 2018 قادما من النادي الملكي.

وتردد أن رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس وأن ريال مدريد أحد الأندية المهتمة بضمه.

ولعب رونالدو تحت قيادة أنشيلوتي خلال الولاية الأولى للمدرب الإيطالي في ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 وتوج خلال تلك الفترة بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لكن أنشيلوتي نفى عبر تويتر رغبته في عودة رونالدو (36 عاما) إلى سانتياجو برنابيو.

وكتب أنشيلوتي «كريستيانو رونالدو أسطورة حقيقية لريال مدريد، وأنا حقا أحترمه لكني لم أطلب أبدا أو أخطط للتعاقد معه هذا الصيف، ننظر إلى الأمام».

وأكد نائب رئيس يوفنتوس سابقا بافل نيدفيد أنه يتوقع بقاء رونالدو مع النادي الإيطالي هذا الموسم.