شكرا لقرائتكم خبر النهائي العربي يظهر كورنادو مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت في الدار البيضاء أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقرر السبت المقبل.

واصطحب الجهاز الفني، المحترف البرازيلي الجديد إيغور كورنادو ليكون النهائي العربي أول ظهور رسمي له مع الفريق، كما غادر مع البعثة المدافع المصري أحمد حجازي على الرغم من عدم مشاركته في المواجهة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وينتظر أن يبدأ الجهاز الفني التدريبات بحصة خفيفة، على أن يؤدي غدا تدريبا كاملا.

وفي ظل غياب حجازي سيكون على المدرب كاريلي إبعاد لاعب أجنبي آخر وفقا للائحة البطولة التي تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب، إلا أن القائمة لن تخلو من حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي ولاعب المحور، المغربي كريم الأحمدي وصانع الألعاب البرازيلي الجديد إيغور كورنادو والبرازيلي الأخير رومارنيهو داسيلفا، فيما يفاضل المدرب لملء الخانة الخامسة بين برونو هنريكي وجاري رودريجيز، وتبدو كفة هنريكي الأرجح في ظل نية المدرب الاعتماد على 3 محاور في هذه المباراة وهي الطريقة التي خاضها بها النزال الأول في النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيحاء وخسره بنتيجة 0/1، قبل أن يجتاز الرائد في الجولة الثانية بالفوز 3/ 0 وأداء مريح.

من جهة أخرى توصلت إدارة النادي لاتفاق رسمي مع نظيرتها في نادي الوحدة للاستفادة من خدمات المدافع عبدالله الحافظ لمدة عام وذلك لتدعيم صفوف الفريق لاسيما في خانة الدفاع لحين اكتمال جاهزية المدافع زياد المولد بالإضافة لخلق جو تنافسي مع المدافعين عمر هوساوي وعبدالمحسن فلاتة، فيما تواصل إدارة النادي مناقشاتها مع كاريلي لحسم اختيار المهاجم الأجنبي حيث أن هناك عدة ملفات من بينها مهاجم فريق الوحدة يوسف نياكيتي.