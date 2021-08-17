29 مدربا وطنيا يحملون شهادة تدريب المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان عن وجود 2246 مدربا وطنيا لديهم رخص تدريب معتمدة تمكنهم من ممارسة عملهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019-2020 و2020-2021 والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا باللجنة الفنية في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وبين السلطان أنه تم رفع عدد المحاضرين المعتمدين من 4 إلى 28 محاضرا.

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة الفنية دعما لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، وتقديرا للمنجزين في المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عن سعادته وفخره بعمل مدربي الفئات السنية للمنتخبات خلال الموسمين السابقين، حيث بلغ عددهم 71 مدربا، 19 منهم في المنتخبات و52 في الأندية.

وكان من المقرر أن يقام حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال موسم 2019-2020 قبل أن يتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، حيث فضلت اللجنة الفنية أن يكون التكريم حضوريا وليس عن بعد، تقديرا لما قدموه في الموسمين الماضيين.

يشار إلى أن 29 مدربا وطنيا يحملون شهادة «البرو» التدريبية التي تمكنهم من العمل بدوري المحترفين، وهو ما يشجع الاتحاد لفرض شرط تعاقد أندية الدرجة الأولى مع مدربين يحملون هذه الشهادة أسوة بما يحدث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

معايير لاختيار المدربين المنجزين:

الصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية

تحقيق إحدى بطولات الموسم

تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية