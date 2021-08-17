الدمام تستضيف بطولة غرب آسيا للمنتخبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على مدينة الدمام لاستضافة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاما.

وحسب ما أعلن الاتحاد، فإن البطولة من المقرر أن تقام منافساتها خلال الفترة من الرابع من أكتوبر وحتى 12 منه، وذلك بمشاركة 11 منتخبا.

وسيشارك إلى جانب المنتخب السعودي المستضيف منتخبات: الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، العراق، اليمن، عمان، فلسطين، الكويت، ولبنان.