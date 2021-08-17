الدمام تستضيف بطولة غرب آسيا للمنتخبات

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وحسب ما أعلن الاتحاد، فإن البطولة من المقرر أن تقام منافساتها خلال الفترة من الرابع من أكتوبر وحتى 12 منه، وذلك بمشاركة 11 منتخبا.
وسيشارك إلى جانب المنتخب السعودي المستضيف منتخبات: الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، العراق، اليمن، عمان، فلسطين، الكويت، ولبنان.
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