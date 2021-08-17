شكرا لقرائتكم خبر الجزيرة يحصد جوائز الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نجم فريق الجزيرة علي مبخوت بجائزة أفضل لاعب مواطن في الموسم الماضي من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ونظمت رابطة المحترفين الإماراتية حفل تكريم نجوم موسم 2020-2021، من الدوري الإماراتي بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وحصد الجزيرة نصيب الأسد من الجوائز، حيث فاز مبخوت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم الماضي.

كما فاز حارس الجزيرة علي خصيف بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، فيما توج المدرب الهولندي للجزيرة مارسيل كايزر بجائزة أفضل مدرب.

وذهبت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي للاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو، والذي انتقل إلى صفوف الوحدة.

وتوج قائد الوحدة إسماعيل مطر بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، إضافة إلى جائزة أجمل هدف، بعد أن حسمت الجماهير التصويت لصالحه، متفوقا على زميله السوري عمر خربين ويحيى نادر لاعب العين، فيما حصد نادي النصر جائزة تراخيص الأندية المحترفة.

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد التي استحدثتها الرابطة للاعبين المشاركين في الدوري الإماراتي من فئة المقيمين ومواليد الدولة، فذهبت إلى لاعب فريق شباب الأهلي إيجور جيسوس، فيما ذهبت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي إلى لاعب الوصل علي صالح.

وتوج سيد خميس لاعب فريق بني ياس بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الشباب تحت 21 عاما، برصيد 22 هدفا.

وتم الكشف عن قائمة فريق الأحلام وضمت: علي مبخوت، جواو بيدرو، فابيو ليما، عبدالله رمضان، تولاني سيريرو، ريان مينديز، بندر الأحبابي، وليد عباس، ميلوس كوزانوفيتش، محمود خميس وعلي خصيف.