مرسيليا يلاحق نرويجي لايبزج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم يرغب في ضم النرويجي الدولي مهاجم لايبزج الألماني، ألكسندر سورلوث.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن سورلوث (25 عاما) لم ينجح في إثبات نفسه بالشكل المأمول مع لايبزج، وبات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضافت أن رئيس نادي مرسيليا بابلو لونجوريا، يريد ضم سورلوث، وهو ما قد يتوقف على صفقة بيع داريو بينيديتو إلى ريال بيتيس الإسباني.

وانتقل سورلوث إلى لايبزج قادما من كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو في صيف 2020، لكنه سجل 5 أهداف فقط خلال 29 مباراة في البوندسليجا، وقد شارك أساسيا في 13 مباراة فقط.