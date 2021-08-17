شكرا لقرائتكم خبر مرسيليا يلاحق نرويجي لايبزج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن سورلوث (25 عاما) لم ينجح في إثبات نفسه بالشكل المأمول مع لايبزج، وبات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.
وأضافت أن رئيس نادي مرسيليا بابلو لونجوريا، يريد ضم سورلوث، وهو ما قد يتوقف على صفقة بيع داريو بينيديتو إلى ريال بيتيس الإسباني.
وانتقل سورلوث إلى لايبزج قادما من كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو في صيف 2020، لكنه سجل 5 أهداف فقط خلال 29 مباراة في البوندسليجا، وقد شارك أساسيا في 13 مباراة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيليا يلاحق نرويجي لايبزج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.