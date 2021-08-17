رين يضم سانتاماريا من فرايبورج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي رين الفرنسي أمس مع لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا من فرايبورج الألماني، في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وقضى سانتاماريا (26 عاما) موسما واحدا فقط في ألمانيا بعد انضمامه لفرايبورج قادما من أنجيه الفرنسي، وسيعود الآن للعب في فرنسا من جديد.

وكان اللاعب انضم لفرايبورج في صفقة قياسية للنادي الألماني بلغت قيمتها نحو 10ملايين يورو (11,8 مليون دولار).

وقال مدير الكرة بنادي فرايبورج يوخن ساير، «إن اللاعب كانت لديه الرغبة في العودة إلى فرنسا».

وأضاف «بعد دراسة صعبة، قررنا السماح له بالانتقال نظرا لموقفه الشخصي مع توافر الظروف المناسبة من الناحية المالية».

وقال ساير «إن فرايبورج يبحث عن لاعب خط وسط يحل محل سانتاماريا، وإن النادي في مناقشات نهائية مع لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق».

واستهل فرايبورج مشواره في الموسم بالتعادل السلبي مع أرمينيا بيليفيلد مطلع هذا الأسبوع، وسيخوض مباراته الثانية أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.