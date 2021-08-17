47 مليون دولار ترمي أبراهام بأحضان روما

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ووقع المهاجم الإنجليزي عقدا لمدة 5 أعوام مع النادي الإيطالي، بعد رحيله عن تشيلسي الذي سجل له 30 هدفا في 82 مباراة بعد أن صعد إلى الفريق الأول عبر أكاديمية تشيلسي.
وقال أبراهام، الذي سيرتدي القميص رقم 9 في تصريحات لموقع نادي روما «يمكنك أن تشعر بأن النادي يريدك حقا وروما أوضح رغبته بشكل فوري».
وأضاف «روما ناد يستحق المنافسة على الألقاب والجوائز. مررت بتجربة التتويج بالألقاب الكبيرة، وأود المشاركة في هذه البطولات مجددا، لذلك أرغب في مساعدة هذا الفريق في تحقيق ذلك والوصول إلى المكانة التي يستحقها».
وتابع «شرف كبير أن أرتدي القميص رقم 9 في هذا النادي، ولا أطيق انتظار البداية لمساعدة الفريق».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أبراهام (23 عاما) يسعى إلى المشاركة أساسيا بشكل منتظم.
وسيعمل أبراهام في فريق روما تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لتشيلسي.
وقالت مديرة نادي تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا «تامي سيكون دائما مرحبا به للعودة إلى ستامفورد بريدج».
وأضافت «نحن جميعا استمتعنا بمشاهدة تطوره عبر أكاديميتنا وصولا إلى الفريق الأول، ونشعر بالامتنان لإسهاماته في نجاحنا على مستوى الفريق الأول وكذلك قطاع الفئات العمرية».
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