شتوتجارت يستعيد المتعافيين من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم أمس أن مهاجميه ساسا كالادزيتش وتانجي كوليبالي، أنهيا فترة العزل الصحي بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وعادا إلى تدريبات الفريق.

وأظهرت الفحوص إصابة كالادزيتش بالعدوى في نهاية يوليو الماضي، بينما جرى الإعلان عن إصابة كوليبالي في أوائل أغسطس الحالي.

وغاب اللاعبان عن صفوف شتوتجارت في مباراته بالدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، وكذلك مباراته الأولى بالدوري الألماني (بوندسليجا) التي فاز فيها على جريتر فورت 5 - 1 السبت الماضي ليتصدر جدول المسابقة.

وأصبح كالادزيتش وكوليبالي متاحين للمشاركة في المباراة المقررة أمام لايبزج الجمعة المقبل، بينما يتواصل خضوع نيكولاس نارتي للعزل الصحي بسبب إصابته بالعدوى، ومن المتوقع عودته في الأسبوع المقبل.