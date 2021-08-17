شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح قرية الرياضيين تمهيدا لبارالمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الوفود المشاركة بدأت بالوصول إلى قرية الرياضيين، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن أن الدورة البارالمبية ستقام دون جماهير، حالها حال أولمبياد طوكيو الذي اختتم أخيرا، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيجرى إلزام الوفود الموجودة في القرية بالخضوع يوميا لفحوص كورونا مع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي، كما كان الحال خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أسدل الستار على منافساتها في الثامن من أغسطس.
وأشارت وكالة كيودو إلى أن المنظمين سيسعون لتعزيز تدابير السلامة في قرية الرياضيين، نظرا لارتفاع درجة المخاطر الصحية بالنسبة للمشاركين في الدورة البارالمبية فيما يتعلق بالأعراض في حالة الإصابة بعدوى كورونا، نظرا لحالتهم الصحية الأساسية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة المنظمة، توشيرو موتو، قوله في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول «أتفهم أن هناك تحديات في الدورة البارالمبية تختلف عن تحديات الدورة الأولمبية. سنبذل أقصى جهودنا من أجل عدم انتشار عدوى الفيروس في البارالمبياد».
وتجرى الدورة البارالمبية بمشاركة نحو 4400 رياضي من 160 دولة، وستقام منافساتها بين 24 أغسطس الحالي والخامس من سبتمبر المقبل. وتشهد العاصمة اليابانية طوكيو حاليا فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة بسبب جائحة كورونا، وتستمر حتى 31 أغسطس.
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