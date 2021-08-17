ليفربول يغازل محمد صلاح ويستعين بعمرو دياب

الشارقة - اميمة ياسر -

غازل فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، بعد نشره صورة له أثناء تدريبات ناديه الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع "فيس بوك"، صورة جديدة لمحمد صلاح، خلال تدريبات الفريق، وكتبت معلّقة: "ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا".

وأمس الإثنين، أعلن نادي ليفربول، عن تحقيق لاعبه محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً في المباراة التي خاضها فريقه السبت الماضي، أمام فريق نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022/2021.

ونشر ليفربول صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، علّق عليها قائلاً إن النجم العربي المصري يزداد تألقاً وبريقاً يوماً بعد آخر.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يكون صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

​وكان صلاح قد سجل أمام فريق نادي واتفورد في مباراة افتتاح موسم "2017-2018"، وكرر الأمر ذاته في افتتاح موسم "2018-2019" أمام وست هام يونايتد، ثم سجل من جديد أمام نورويتش سيتي في "2019-2020"، وفي الموسم الماضي تمكن من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.