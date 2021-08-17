بث مباشر.. مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا «الكاميرون 2021»

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، وذاك نقلاً عن قناة "بي إن سبورت الإخبارية".

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 2021، قبل أن يتم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وستقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 تصنيفات مختلفة، يضم كل منها 6 فرق، بناءً على تصنيف الفيفا الأخير الصادر، يوم 12 أغسطس، على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون (صاحب الضيافة) – الجزائر (حامل اللقب) – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – جزر القمر – غينيا الإستوائية – إثيوبيا – جامبيا.