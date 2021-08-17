أبو عبلة يوضح موقف المصابين في الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يوضح موقف المصابين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن محمد شريف لاعب الفريق تحسن بشكل كبير من الإصابة بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدى الأيام الماضية.
وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق المقبل، وهناك احتمال كبير للدفع به في التدريبات بشكل تدريجي وفقًا لحالته بعد الفحص.
وأوضح أن بدر بانون جاهز للمباراة المقبلة، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من فيروس كورونا.
وألمح أبو عبلة إلى أن مصطفى شوبير تحسن من الإصابة التي اشتكى منها في أحد أصابع القدم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
وكشف طبيب الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق وليد سليمان وكذلك محمود متولي بعد تعافيهما بصورة كاملة من الإصابة.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.
وأعلن موسيماني المدير الفني تشكيل الفريق لخوض مواجهة الطلائع وضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين الشحات.
خط الهجوم: والتر بواليا.
وعلى دكة البدلاء:
علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - جونيور أجايي.
ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم، ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة 20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.