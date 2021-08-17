شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يوضح موقف المصابين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن محمد شريف لاعب الفريق تحسن بشكل كبير من الإصابة بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدى الأيام الماضية.

وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق المقبل، وهناك احتمال كبير للدفع به في التدريبات بشكل تدريجي وفقًا لحالته بعد الفحص.

وأوضح أن بدر بانون جاهز للمباراة المقبلة، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وألمح أبو عبلة إلى أن مصطفى شوبير تحسن من الإصابة التي اشتكى منها في أحد أصابع القدم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وكشف طبيب الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق وليد سليمان وكذلك محمود متولي بعد تعافيهما بصورة كاملة من الإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن موسيماني المدير الفني تشكيل الفريق لخوض مواجهة الطلائع وضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين الشحات.

خط الهجوم: والتر بواليا.

وعلى دكة البدلاء:

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - جونيور أجايي.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم، ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.