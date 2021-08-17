شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يؤدون عمليات الاحماء قبل مواجهة دجلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدي لاعبو الزمالك عمليات الاحماء استعدادا لانطلاق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدي



ابو جبل



زيزو



شيكابالا



طارق حامد



محمد عبد الغني



محمود علاء

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.