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لاعبو الزمالك يؤدون عمليات الاحماء قبل مواجهة دجلة .. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

أدي لاعبو الزمالك عمليات الاحماء استعدادا لانطلاق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدي

ابو جبل
ابو جبل

 

زيزو
زيزو

 

شيكابالا
شيكابالا

 

طارق حامد
طارق حامد

 

محمد عبد الغني
محمد عبد الغني

 

محمود علاء
محمود علاء

 

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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