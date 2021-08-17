شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المحاضرة الأخيرة لمدرب دجلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة محاضرة سريعة مع لاعبيه قبل إجراء عملية الإحماء استعدادا لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين، اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب عبد الباقي جمال ثناي الفريق محمد رضا وأحمد بضرورة التسديد من الخارج لفك التكتلات الدفاعية المميزة لفريق الزمالك كما نصح أحمد ريف مهاجم الفريق الصاعد بضرورة الهروب من الرقابة لخلق الفرص.

وحذر المدير الفني لدجلة اللاعبين من الانفلات الدفاعي أمام هجمات الزمالك وخاصة من ناحية الظهيرين يعقوبو وغيهاب المباركي مطالبا اللاعبين بالتركيز للفوز بنقاط المباراة.

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

في أخر لقاء للفريقين، فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

18 مباراة جمعت الزمالك ووادى دجلة في مسابقة الدوري منذ صعود دجلة للممتاز موسم 2010-2011، الأرقام تعطى تفوقا كبيرا جداً للزمالك بـ 9 انتصارات و26 هدفاً، بينما لم يحقق دجلة أى فوز واكتفى بـ9 تعادلات و12 هدفاً.