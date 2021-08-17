شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الأهلى يمتلك العديد من الحلول في الملعب.. وكل المباريات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم النادى الأهلى السابق، أن الاهلى يمتلك لاعبين يمتلكون حلولا داخل الملعب وقادرون على حسم المباراة لصالح الأحمر أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد الجيش بالسويس.

وقال محمد فضل خلال تواجده في الأستوديو التحليلى في قناة "أون تايم سبورتس": "الدورى مولع نار ومفيش توقعات لأى مباراة حاليا يعنى مينفعش تقول مباراة الأهلى وطلائع الجيش أصعب ولا الزمالك ودجلة، كل المباريات صعبة على كل الفرق".

وأضاف محمد فضل: "الأهلى يمتلك العديد من الحلول في الملعب ودى مهمة سامى قمصان، زى مثلا رجوع أفشة لوسط الملعب ويزود لاعب في الهجوم وأفشة مجهوده كبير وبيسدد بشكل كويس جدا، ومينفعش الأهلى يلعب بـ3 ديفندر وأفريقيا غير الدورى".

وأوضح محمد فضل: "موسيمانى من أكثر المدربين اللى بتقرأ المباراة وبيعرف يغيرها، ولازم الخطوط تكون متقاربة علشان يمنع طلائع الجيش من الهجمات المرتدة".

ويلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل النادى الأهلى في إعادة الفوز على الجيش مثلما تحقق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.