شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يهاجم إنبى بـ" فخر الدين و الشامى " و إيبوكا يقود الفريق البترولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تشكيل مباراة اليوم أمام إنبى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .
وجاء تشكيل الفريق كالتالى ..
في حراسة المرمى .. محمد صبحى
فى خط الدفاع .. محمد عادل ، باهر المحمدى ، مروان صحراوى ، مصطفى الزنارى
في خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد بيومى
فى الهجوم .. فخرالدين بن يوسف ، محمد الشامى .
وجاء على دكة البدلاء كل من محمد مجدى ، مصطفى فارس ، أحمد مصطفى ، محمد صادق ، ارى بابل ، محمد أيهاب ، محمد نصر ، محمد عبد السميع، شكرى نجيب .
بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان يضم كل من ..
في حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى
في خط الدفاع .. على فوزى ، زياد بوغطاس ، إبراهيم القاضي ، مصطفى دويدار
في خط الوسط .. مصطفى ياسر ، أحمد العجوز ، دينوبيتر جودي ، محمد مرسى
في الهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى
ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.