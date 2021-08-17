شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يهاجم إنبى بـ" فخر الدين و الشامى " و إيبوكا يقود الفريق البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تشكيل مباراة اليوم أمام إنبى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

وجاء تشكيل الفريق كالتالى ..

في حراسة المرمى .. محمد صبحى

فى خط الدفاع .. محمد عادل ، باهر المحمدى ، مروان صحراوى ، مصطفى الزنارى

في خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد بيومى

فى الهجوم .. فخرالدين بن يوسف ، محمد الشامى .

وجاء على دكة البدلاء كل من محمد مجدى ، مصطفى فارس ، أحمد مصطفى ، محمد صادق ، ارى بابل ، محمد أيهاب ، محمد نصر ، محمد عبد السميع، شكرى نجيب .

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان يضم كل من ..

في حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع .. على فوزى ، زياد بوغطاس ، إبراهيم القاضي ، مصطفى دويدار

في خط الوسط .. مصطفى ياسر ، أحمد العجوز ، دينوبيتر جودي ، محمد مرسى

في الهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.