شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى : أى 11 لاعب فى الزمالك قادرين بالفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك ، أن دوافع الفريق الأبيض ووادى دجلة واحدة وهى تحقيق الفوز ، نظراً أن الفريق الدجلاوى يحتاج الفوز فى جميع المباريات للابتعاد عن الهبوط ، وأيضاً الزمالك ينافس على بطولة الدورى ويحتاج الفوز بالمباراة .

وقال طارق يحيى فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الزمالك ، أن فريق وادى دجلة يتمكن من خوض المبارايات الكبيرة بشكل مميز ، مشيراً إلى أن التغيرات التى أجراها الفرنسى باتريس كارتيرون على تشكيل الفريق الأبيض لن تؤثر على أداء الفريق مضيفاً أن المدير الفنى يعلم جيداً حالة اللاعبين .

وأضاف طارق يحيى، أن أى 11 لاعب فى الزمالك قادر على تحقيق الفوز على وادى دجلة ، مؤكداً أن دكة الأحتياطى سيكون لها دور هام فى المباراة .

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى ، كما أشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق ،كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.