شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الضغط المبكر مفتاح فوز الزمالك على دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض خاض مباراتين قويتين أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى فى الأسابيع الماضية ، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يخوض اللاعبين مباراة وادى دجلة بنفس تركيز المباريات السابقة .
وقال جمال حمزة فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الزمالك ، أن فريق وادى دجلة يتمتع بأداء قوى وبيلعب بطريقة مميزة ويجب أن يضغط الفريق الأبيض مبكراً على لاعبى دجلة للفوز على الفريق ، مؤكداً أن الفريقين يلعبان على الفوز مما يصعب المباراة عليهما ويجب استغلال الفرص المتاحة .
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.
وجاء تشكيل الزمالك الرسمى ، كما أشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق ،كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مروان حمدي
ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.