شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الضغط المبكر مفتاح فوز الزمالك على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض خاض مباراتين قويتين أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى فى الأسابيع الماضية ، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يخوض اللاعبين مباراة وادى دجلة بنفس تركيز المباريات السابقة .

وقال جمال حمزة فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الزمالك ، أن فريق وادى دجلة يتمتع بأداء قوى وبيلعب بطريقة مميزة ويجب أن يضغط الفريق الأبيض مبكراً على لاعبى دجلة للفوز على الفريق ، مؤكداً أن الفريقين يلعبان على الفوز مما يصعب المباراة عليهما ويجب استغلال الفرص المتاحة .