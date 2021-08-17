شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. قرعة كأس أمم أفريقيا 2022 من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسحب حاليًا قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير من العام المقبل 2022، بعدما تم تأجيل البطولة من الصيف الجاري بسبب فيروس كورونا وظروف الطقس في الكاميرون خلال فصل الصيف والذى يصعب معه إقامة البطولة نظرًا للأمطار الغزيرة.

وبدأت مراسم القرعة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وللنسخة الثانية على التوالي، تشهد البطولة تواجد 24 منتخبًا بدلا من 16 في النظام القديم، وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات يضم كل منها 6 فرق، بناءً على تصنيف الفيفا الأخير الصادر يوم 12 أغسطس، وجاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول:

الكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس، الجزائر، المغرب.

المستوى الثاني:

مصر، كوت ديفوار، غانا، بوركينا فاسو، غينيا، مالي.

المستوى الثالث:

الجابون، زامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، سيراليون.

المستوى الرابع:

السودان، جزر القمر، مالاوي، جامبيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا.

ومن المقرر أن تنتج القرعة 6 مجموعات يضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلوا في المركز الثالث.

ويحضر القرعة محمد بركات مدير الكرة للمنتخب الأول وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.