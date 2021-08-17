شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: الأهلى لن يتأثر بغياب محمد شريف والطلائع قادر على المفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى لن يتأثر بغياب محمد شريف في المباراة السابق لوجود البديل والقوة الضربة في التشكيل.

وقال محمد زيدان خلال تواجده في الأستوديو التحليلى مع الإعلامى سيف زاهر في قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة صعبة جدا على الأهلى، وطلائع الجيش عمل مباراة كبيرة أمام سموحة وناصر منسى أحد أبرز اللاعبين اللى مستواهم رجع بشدة، وبيلعب بدون ضغوط وده اللى مصعب الدنيا على الأهلى اللى لازم يحقق الفوز في كل المباريات وهم تحت ضغط".

وأضاف زيدان: "الأهلى متأثرش بغياب محمد شريف الماتش الماضى لأن بواليا سجل في أول دقيقة، بس وجوده مهم جدا لكن الأهلى لن يتأثر، ولكن طلائع الجيش ممكن يفاجئ الاهلى زى الدور الأول لما تقدم لكن الأهلى قدر يرجع عن طريق أجايى".

يلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل النادى الأهلى في إعادة الفوز على الجيش مثلما تحقق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.