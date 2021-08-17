شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. أجايى لا يعرف التسجيل هذا الموسم إلا أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

مواجهة طلائع الجيش تحمل التفاؤل لدى النيجيري جونيور أجايى جناح النادى الأهلى الذى لم يعرف تسجيل الأهداف إلا في شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش في الدور الأول من الدورى بعدما سجل ثنائية الأهلى، واكتفى بصناعة 3 أهداف خلال باقى المباريات مع الأهلى، حيث شارك في 20 مباراة في جميع المناسبات.

ويأمل النادى الأهلى في إعادة الفوز على الجيش مثلما تحقق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.