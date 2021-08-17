شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك يعيش أفضل حالاته ..ولا يهمنا الكرة الجميلة حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن القوة البدنية لنادي الزمالك والتي تميزه في الفترة الأخيرة، ولك قبل لقاء وادى دجلة، التي تجمع الفريقين، اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "القدرات البدنية للزمالك حاليا في أحسن حالاتها، ونحن نلعب مباريات تجميع النقاط وليس البحث عن الكرة الجميلة".

وتابع جعفر: "بدنيا الزمالك يعي أفضل حالاته، والمستوى البدني يساعد المدرب في توظيف اللاعبين بالشكل المميز، أخر 3 مباريات لعبها الفريق الأبيض أثبت تفوقه بكل كبير على المنافسين".

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

في أخر لقاء للفريقين، فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

18 مباراة جمعت الزمالك ووادى دجلة في مسابقة الدوري منذ صعود دجلة للممتاز موسم 2010-2011، الأرقام تعطى تفوقا كبيرا جداً للزمالك بـ 9 انتصارات و26 هدفاً، بينما لم يحقق دجلة أى فوز واكتفى بـ9 تعادلات و12 هدفاً.