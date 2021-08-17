أحمد ياسر يغيب عن البنك الاهلى لنهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الاشعة التى خضع لها اللاعب أحمد ياسر لاعب فريق البنك الاهلى الاصابة مزق فى العضلة الخلفية والتى سوف يغيب على أثرها لمدة تتراوح بين الأسبوعين الى ثلاث أسابيع مما يعنى نهاية الموسم الحالى للاعب .

وكان تعرض أحمد ياسر للإصابة خلال المشاركة فى مباراة الفريق أمام اسوان والتى غادر الملعب عقب 15 دقيقة فقط وقد تعادل البنك الاهلى أمام أسوان حيث كان الأقرب للفوز بالنقاط الثلاث ضمن لقاءات الجولة 30 ويتبقي لفريق البنك الأهلي أربع مواجهات حاسمة حيث يحل ضيفاً علي المقاصه ثم يستضيف غزل المحلة قبل أن يذهب لمواجهة الاتحاد السكندري بالإسكندرية ويختتم مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام فريق الزمالك.

ويسعى خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى لتجهيز محمد بسيونى للمشاركة أساسيا فى المباراة القادمة أمام مصر المقاصة لتعويض غياب أحمد ياسر.

فى ذات الصدد، حرص أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومحمد عبد المنعم أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة على حضور مران الفريق من أجل تحفيز الجهاز الفني واللاعبين لتخطي المواجهات المقبلة وتحقيق الانتصارات فى المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أشرف نصار، لاعبو البنك الأهلى بالابتعاد عن الضغوط فى المباريات القادمة وذلك لتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب البطولة والابتعاد عن مناطق الخطورة.

ويستعد فريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي لمواجهة فريق المقاصه ضمن مباريات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء .