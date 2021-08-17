شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وأوباما والجزيرى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجلس كلاً من محمود عبد الرحيم جنش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل، على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة وادى دجلة، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.