شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وأوباما والجزيرى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس كلاً من محمود عبد الرحيم جنش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل، على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة وادى دجلة، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

خط الهجوم: مروان حمدي