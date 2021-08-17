شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل وادى دجلة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه الأساسى الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها فى التاسعية مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، إيهاب المباركى، أحمد مجدى، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو، حسام عرفات، أحمد عاطف، أحمد شريف، كريم الدبيس، محمد رضا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.