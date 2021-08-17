الامارات | غوران متفائل بمستقبل عجمان.. ويؤكد: هدفنا مركز متقدم

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران متفائل بمستقبل عجمان.. ويؤكد: هدفنا مركز متقدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب عجمان، الصربي غوران تيفغوديتش، أن التحضيرات التي أقامها فريقه استعداداً للموسم الجديد تدعوا للتفاؤل بتقديم مستويات كبيرة في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي قبل لقاء النصر في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري: "أقمنا معسكرا ناجحا في صربيا، وخضنا العديد من المباريات الودية هناك وبعد العودة للدولة والفريق قدم أداءً مميزا وحقق نتائج مرضية ما يؤكد على جاهزية اللاعبين لانطلاقة الموسم.

وأضاف: "عجمان عانى في الموسم الماضي من بعض المشاكل الدفاعية وهو ما عملنا عليه بصورة جيدة خلال فترة الاعداد ومستوى الفريق كان في تطور واليوم يمكن أن أقول باننا جاهزون لضربة البداية وتحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر".

وأشار المدرب الصربي بقوله: "طموحنا في هذا الموسم سيكون مختلفا عما قبله، هدفنا أن نرتقي لمراكز متقدمة في جدول المسابقة ولن يكون البقاء هو هدفنا الأساسي بل سنعمل على أن يكون لنا حضورا قويا في كل المسابقات التي سنخوض منافساتها".

وعن الصفقات الجديدة التي أبرمها عجمان للموسم الجديد، قال غوران تيفغوديتش: "بالطبع استقدمنا مجموعة من الأسماء الجيدة سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين، والانسجام والتفاهم قد حدث بينهم سريعا لأنهم لاعبين يقدمون طريقة محترفة داخل أرضية الملعب، في الأخير أنا متفاءل للغاية بالبرتقالي هذا الموسم ونعد الجميع أن يشاهدوا فريقا قويا ضد النصر".

وعن مدى إمكانية أن يتأثر عجمان باللعب في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، قال: "بالتأكيد اللعب في مثل هذه الأجواء المناخية هو أمر صعب على اللاعبين ولكنه لن يكون على عجمان بمفرده وجميع الفرق ستتأثر حتما بذلك، وما أود أن اختم به أننا مستعدون في كل الأحوال".

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