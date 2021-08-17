الدوري الأميركي للمحترفين: نجم فيلادفيا الكاميروني إمبيد يمدد عقده لأربعة أعوام إضافية

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واشنطن: مدّد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد عقده لأربعة أعوام إضافية حتّى عام 2027، بحسب ما أعلن النادي.

وقال أحد مالكي النادي جوش هاريس في بيان أنّ "إمبيد هو تعريف للنخبة(...) لاعب حقيقي من عيار أفضل اللّاعبين على أرض الملعب".

وتابع "منذ أن تمّ التعاقد معه في عام 2014، بدّلت تقنيّته وجاذبيّته(...) من هوية النادي".

كتب إمبيد، فور الإعلان رسميّاً عن التمديد، في حسابه على تويتر "لا يوجد مكان أفضل من فيلادلفيا. متحمّس لمتابعة العمل للفوز بلقب والإعتزال هنا".

وسيتقاضى لاعب الإرتكاز البالغ 27 عاماً، 167 مليون يورو خلال الفترة الجديدة، مع إمكانيّة أن يتحرّر من عقده في عام 2026 ضمن إمكانيّة التعاقد مع فريق آخر.

إنجازات إمبيد

وكان سفنتي سيكسرز إختار إمبيد في المركز الثالث للـ "درافت" عام 2014، ليصبح مع مرور الأعوام أحد أبرز لاعبي الإرتكاز في الدوري الأميركي لكرة السلة.

وحلّ إمبيد في الموسم الماضي في المركز الثاني في التصويت لإختيار أفضل لاعب في الموسم العادي، خلف نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكتيش.

وبلغ معدّل إمبيد في الموسم الماضي 28.5 نقطة في المباراة الواحدة، وهو رابع أفضل معدّل في الدوري، إضافة إلى 10.6 متابعات. كما خاض مباراة "أول ستار" للموسم الرابع توالياً.

ويأمل إمبيد في أن يتمكّن من قيادة سفنتي سيكسرز إلى نهائي المنطقة الشرقية، بعد محاولات عدّة فاشلة حيث انتهى مشوار الفريق في الموسم الماضي في الدور نصف النهائي للأدوار الإقصائيّة "بلاي أوف" عقب الخسارة أمام أتلانتا هوكس 3-4.

وانعكست هذه الخسارة سلباً على الفريق الذي يبدو أنّه يتّجه للتّخلي عن خدمات الأسترالي بن سيمونز (25 عاماً) عقب ورود إسمه في سوق الإنتقالات.