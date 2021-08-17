شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش.. بواليا فى الهجوم وديانج بديل السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وجونيور أجايي وطاهر طاهر ومحمود وحيد وصلاح محسن ومروان محسن.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.

وجاءت قائمه الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي: محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.